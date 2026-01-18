Скидки
Скончался четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля»

Скончался четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаля»
Комментарии

«Монреаль Канадиенс» сообщил о смерти бывшего нападающего Фила Гойетта, скончавшегося в возрасте 92 лет.

Гойетт выступал за «Канадиенс» семь сезонов, четырежды вписал своё имя в историю, завоевав Кубок Стэнли в период с 1957 по 1960 год. Фил набрал 182 очка в 375 играх за «Канадиенс», получив всего 44 минуты штрафного времени. Он был известен как джентльмен на льду и вне его, в сезоне-1969/1970 получил приз «Леди Бинг Трофи».

За свою карьеру в НХЛ Гойетт сыграл 941 матч, забил 207 голов и набрал 674 очка. Гойетт также играл за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало Сэйбрз». Он завершил свою карьеру в «Рейнджерс» в сезоне-1971/1972, после чего стал первым главным тренером в истории «Нью-Йорк Айлендерс».

