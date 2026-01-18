Скидки
Результаты матчей КХЛ на 18 января 2026 года

Сегодня, 18 января, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 18 января 2026 года:

«Трактор» – «Авангард» — 2:5;
«Лада» – ХК «Сочи» — 4:0.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 63 очками после 47 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 74 очка после 45 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
