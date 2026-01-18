Результаты матчей ВХЛ на 18 января 2026 года

Сегодня, 18 января, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 18 января 2026 года:

«Омские Крылья» – «Южный Урал» — 2:1;

«Горняк-УГМК» – «Ростов» — 1:4;

«Челмет» – «Буран» — 1:3;

ХК «Норильск» – «Кристалл» — 2:3;

«Барс» – «Нефтяник» — 2:3 Б;

«Рязань-ВДВ» – СКА-ВМФ — 4:0;

АКМ – «Динамо» СПб — 3:2 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 73 очка в 43 матчах. Второе место занимает «Югра» с 72 очками после 44 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (61 очко в 41 матче).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.