Результаты матчей МХЛ на 18 января 2026 года

Сегодня, 18 января, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 18 января 2026 года:

МХК «Динамо» М – МХК «Динамо-Карелия» — 11:2;

МХК «Молот» – «Сибирские Снайперы» — 1:2;

«Омские Ястребы» – «Мамонты Югры» — 1:2 ОТ;

«АКМ Новомосковск» – «Локо-76» — 2:3 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет ярославский «Локо» с 69 очками после 39 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 63 очка после 44 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.