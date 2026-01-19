Рейтинг тренеров КХЛ: Гришин снова лучший после Разина, Браташ проваливается в «Адмирале»
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. В этом выпуске рейтинга отсутствует позиция главного тренера «Шанхайских драконов»: Майк Келли закончил работу наставником команды, а Митч Лав ещё не успел присоединиться к «Шанхаю».
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (1)
|Андрей Разин
|«Металлург»
|2 (10)
|Игорь Гришин
|«Нефтехимик»
|3 (14)
|Алексей Исаков
|«Торпедо»
|4 (3)
|Виктор Козлов
|«Салават Юлаев»
|5 (4)
|Ги Буше
|«Авангард»
|6 (6)
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|7 (8)
|Анвар Гатиятулин
|«Ак Барс»
|8 (9)
|Дмитрий Квартальнов
|«Динамо» Мн
|9 (7)
|Боб Хартли
|«Локомотив»
|10 (15)
|Николай Заварухин
|«Автомобилист»
|11 (16)
|Ярослав Люзенков
|«Сибирь»
|12 (5)
|Игорь Никитин
|ЦСКА
|13 (2)
|Евгений Корешков
|«Трактор»
|14 (11)
|Алексей Жамнов
|«Спартак»
|15 (12)
|Игорь Ларионов
|СКА
|16 (13)
|Вячеслав Козлов
|«Динамо» М
|17 (20)
|Михаил Кравец
|«Барыс»
|18 (21)
|Павел Десятков
|«Лада»
|19 (18)
|Дмитрий Михайлов
|ХК «Сочи»
|20 (19)
|Александр Андриевский
|«Амур»
|21 (22)
|Олег Браташ
|«Адмирал»
