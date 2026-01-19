Рейтинг тренеров КХЛ: Гришин снова лучший после Разина, Браташ проваливается в «Адмирале»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. В этом выпуске рейтинга отсутствует позиция главного тренера «Шанхайских драконов»: Майк Келли закончил работу наставником команды, а Митч Лав ещё не успел присоединиться к «Шанхаю».

Место Тренер Клуб 1 (1) Андрей Разин «Металлург» 2 (10) Игорь Гришин «Нефтехимик» 3 (14) Алексей Исаков «Торпедо» 4 (3) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 5 (4) Ги Буше «Авангард» 6 (6) Андрей Козырев «Северсталь» 7 (8) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 8 (9) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 9 (7) Боб Хартли «Локомотив» 10 (15) Николай Заварухин «Автомобилист» 11 (16) Ярослав Люзенков «Сибирь» 12 (5) Игорь Никитин ЦСКА 13 (2) Евгений Корешков «Трактор» 14 (11) Алексей Жамнов «Спартак» 15 (12) Игорь Ларионов СКА 16 (13) Вячеслав Козлов «Динамо» М 17 (20) Михаил Кравец «Барыс» 18 (21) Павел Десятков «Лада» 19 (18) Дмитрий Михайлов ХК «Сочи» 20 (19) Александр Андриевский «Амур» 21 (22) Олег Браташ «Адмирал»