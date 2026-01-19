Скидки
Рейтинг тренеров КХЛ: Гришин снова лучший после Разина, Браташ проваливается в «Адмирале»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. В этом выпуске рейтинга отсутствует позиция главного тренера «Шанхайских драконов»: Майк Келли закончил работу наставником команды, а Митч Лав ещё не успел присоединиться к «Шанхаю».

МестоТренерКлуб
1 (1)Андрей Разин«Металлург»
2 (10)Игорь Гришин«Нефтехимик»
3 (14)Алексей Исаков«Торпедо»
4 (3)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
5 (4)Ги Буше«Авангард»
6 (6)Андрей Козырев«Северсталь»
7 (8)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
8 (9)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
9 (7)Боб Хартли«Локомотив»
10 (15)Николай Заварухин«Автомобилист»
11 (16)Ярослав Люзенков«Сибирь»
12 (5)Игорь НикитинЦСКА
13 (2)Евгений Корешков«Трактор»
14 (11)Алексей Жамнов«Спартак»
15 (12)Игорь ЛарионовСКА
16 (13)Вячеслав Козлов«Динамо» М
17 (20)Михаил Кравец«Барыс»
18 (21)Павел Десятков«Лада»
19 (18)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
20 (19)Александр Андриевский«Амур»
21 (22)Олег Браташ«Адмирал»
