Никита Кучеров первым из россиян добрался до отметки в 70 очков в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче с «Даллас Старз». Встреча проходит в эти минуты. На данный момент после второго периода впереди «молнии» со счётом 3:1. Это очко стало для Кучерова 70-м в сезоне. Никита стал первым российским хоккеистом в текущем сезоне НХЛ, набравшим 70 очков.
На втором месте в списке российских бомбардиров текущего сезона НХЛ находится форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, на счету которого 55 (25+30) очков. Тройку замыкает нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин с 54 (18+36) очками.
В сезоне НХЛ среди российских нападающих лидером по количеству голов является Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» — 25 голов в 49 матчах. Кучеров занимает второе место с 24 голами в 43 играх.
- 18 января 2026
