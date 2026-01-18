Скидки
Хоккей

Никита Кучеров первым из россиян добрался до отметки в 70 очков в текущем сезоне НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче с «Даллас Старз». Встреча проходит в эти минуты. На данный момент после второго периода впереди «молнии» со счётом 3:1. Это очко стало для Кучерова 70-м в сезоне. Никита стал первым российским хоккеистом в текущем сезоне НХЛ, набравшим 70 очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
3-й период
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бек (Лундквист, Бурк) – 04:00     1:1 Джеймс (Гюнцель, Д'Астус) – 08:04     1:2 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 31:04     1:3 Гюнцель (Джеймс, Бьёркстранд) – 38:50    

На втором месте в списке российских бомбардиров текущего сезона НХЛ находится форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, на счету которого 55 (25+30) очков. Тройку замыкает нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин с 54 (18+36) очками.

В сезоне НХЛ среди российских нападающих лидером по количеству голов является Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» — 25 голов в 49 матчах. Кучеров занимает второе место с 24 голами в 43 играх.

