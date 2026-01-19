«Тампа» одержала волевую победу в матче с «Далласом», Кучеров отдал голевую передачу

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
Счёт открыл нападающий хозяев Оскар Бек. В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» отличились Доминик Джеймс, Брэндон Хагель, Джейк Гюнцель и Понтус Хольмберг. Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился результативной передачей.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Даллас Старз» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 63 очка за 49 матчей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на первой строчке в Восточной конференции, заработав 64 очка за 47 игр.
