Даллас Старз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 18 января 2026, счет 1:4, НХЛ 2025-2026

«Тампа» одержала волевую победу в матче с «Далласом», Кучеров отдал голевую передачу
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бек (Лундквист, Бурк) – 04:00     1:1 Джеймс (Гюнцель, Д'Астус) – 08:04     1:2 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 31:04     1:3 Гюнцель (Джеймс, Бьёркстранд) – 38:50     1:4 Хольмберг (Гурд, Мозер) – 57:59    

Счёт открыл нападающий хозяев Оскар Бек. В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» отличились Доминик Джеймс, Брэндон Хагель, Джейк Гюнцель и Понтус Хольмберг. Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Даллас Старз» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 63 очка за 49 матчей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на первой строчке в Восточной конференции, заработав 64 очка за 47 игр.

