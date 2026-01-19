Скидки
Василевский повторил достижение, покорявшееся из действующих вратарей лишь Бобровскому

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский повторил редчайшее достижение, покорявшееся из действующих вратарей лишь другому россиянину — Сергею Бобровскому из «Флориды Пантерз». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бек (Лундквист, Бурк) – 04:00     1:1 Джеймс (Гюнцель, Д'Астус) – 08:04     1:2 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 31:04     1:3 Гюнцель (Джеймс, Бьёркстранд) – 38:50     1:4 Хольмберг (Гурд, Мозер) – 57:59    

По информации источника, Василевский стал вторым действующим голкипером в Национальной хоккейной лиге (сыграл минимум один матч в сезоне 2025/2026. — Прим. «Чемпионата»), который провёл не менее 10 сезонов с 20 победами. Отмечается, что у Бобровского таких сезонов 12.

Напомним, одержал 20-ю победу в текущем сезоне Василевский в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:1).

