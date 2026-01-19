Василевский повторил достижение, покорявшееся из действующих вратарей лишь Бобровскому

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский повторил редчайшее достижение, покорявшееся из действующих вратарей лишь другому россиянину — Сергею Бобровскому из «Флориды Пантерз». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По информации источника, Василевский стал вторым действующим голкипером в Национальной хоккейной лиге (сыграл минимум один матч в сезоне 2025/2026. — Прим. «Чемпионата»), который провёл не менее 10 сезонов с 20 победами. Отмечается, что у Бобровского таких сезонов 12.

Напомним, одержал 20-ю победу в текущем сезоне Василевский в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:1).