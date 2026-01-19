Андрей Василевский повторил достижение пяти легенд НХЛ
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский повторил вратарское достижение, ранее покорявшееся лишь пяти легендам Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бек (Лундквист, Бурк) – 04:00 1:1 Джеймс (Гюнцель, Д'Астус) – 08:04 1:2 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 31:04 1:3 Гюнцель (Джеймс, Бьёркстранд) – 38:50 1:4 Хольмберг (Гурд, Мозер) – 57:59
По информации источника, Василевский стал шестым вратарем в истории лиги, кому удалось провести 10 сезонов подряд с 20 и более победами. Ранее это достижение покорялось Хенрику Лундквисту (13 подряд), Мартину Бродо (12), Тони Эспозито (12), Крису Осгуду (10) и Жаку Планту (10).
Напомним, 31-летний Василевский одержал 20-ю победу в текущем сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:1). Эта встреча стала 30-й для россиянина в этой кампании.
