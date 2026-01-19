Скидки
Кучеров повторил рекорд Стэмкоса в составе «Тампы»

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в 173-й раз в карьере поучаствовал в победном голе, сравнявшись со Стивеном Стэмкосом по этому показателю — это лучший результат в истории клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бек (Лундквист, Бурк) – 04:00     1:1 Джеймс (Гюнцель, Д'Астус) – 08:04     1:2 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 31:04     1:3 Гюнцель (Джеймс, Бьёркстранд) – 38:50     1:4 Хольмберг (Гурд, Мозер) – 57:59    

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:1) Кучеров отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал первым российским хоккеистом в текущем сезоне НХЛ, набравшим 70 очков. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 43 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 24 гола и 46 результативных передач при коэффициенте полезности «+21».

