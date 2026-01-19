Кучеров повторил рекорд Стэмкоса в составе «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в 173-й раз в карьере поучаствовал в победном голе, сравнявшись со Стивеном Стэмкосом по этому показателю — это лучший результат в истории клуба.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:1) Кучеров отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Кучеров стал первым российским хоккеистом в текущем сезоне НХЛ, набравшим 70 очков. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 43 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 24 гола и 46 результативных передач при коэффициенте полезности «+21».