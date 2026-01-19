Скидки
Детройт Ред Уингз — Оттава Сенаторз, результат матча 19 января 2026 года, счет 4:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Детройт» обыграл «Оттаву» в овертайме матча НХЛ. Артём Зуб очков не набрал
В ночь с 18 на 19 января, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали хозяева льда со счётом 4:3. Решающая шайба была заброшена в овертайме

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 01:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Батерсон (Зеттерлунд, Шабо) – 04:26     0:2 Козенс (Ткачук, Батерсон) – 05:05 (pp)     1:2 Сандин-Пелликка (Кейн, Копп) – 07:16 (pp)     2:2 Рэймонд (Каспер, Шьяро) – 26:06     3:2 ван Римсдайк (Ларкин, Дебринкэт) – 36:53 (pp)     3:3 Пинто (Жиру, Перрон) – 39:05 (pp)     4:3 Дебринкэт (Копп) – 60:36    

В составе «Детройта» отличились шайбы забросили Аксель Сандин-Пелликка, Алекс Дебринкэт (1+1) Лукас Рэймонд и Джеймс ван Римсдайк. За «Оттаву» забивали Дрейк Батерсон (1+1), Дилан Козенс и Шейн Пинто. Российский защитник Артём Зуб завершил встречу без набранных очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На данный момент «Детройт» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 64 очками после 50 матчей. «Оттава» располагается на 13-й строчке Востока, набрав 51 очко в 48 играх.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
Все новости RSS

