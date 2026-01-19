«Детройт» обыграл «Оттаву» в овертайме матча НХЛ. Артём Зуб очков не набрал

В ночь с 18 на 19 января, в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали хозяева льда со счётом 4:3. Решающая шайба была заброшена в овертайме

В составе «Детройта» отличились шайбы забросили Аксель Сандин-Пелликка, Алекс Дебринкэт (1+1) Лукас Рэймонд и Джеймс ван Римсдайк. За «Оттаву» забивали Дрейк Батерсон (1+1), Дилан Козенс и Шейн Пинто. Российский защитник Артём Зуб завершил встречу без набранных очков.

На данный момент «Детройт» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 64 очками после 50 матчей. «Оттава» располагается на 13-й строчке Востока, набрав 51 очко в 48 играх.