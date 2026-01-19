Гол и ассист Подколзина помогли «Эдмонтону» разгромить «Сент-Луис»

В ночь с 18 на 19 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей сегодня забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Эндрю Манджапане, Зак Хайман (дубль), а также российский нападающий Василий Подколзин, на счету которого плюс к этому ещё и ассист. Коннор Макдэвид записал на свой счёт две результативные передачи.

«Эдмонтон» идёт пятым на Западе (58 очков), «Сент-Луис» — 13-й, у него 46 очков.