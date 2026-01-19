Гол и ассист Подколзина помогли «Эдмонтону» разгромить «Сент-Луис»
В ночь с 18 на 19 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Уолман) – 05:55 (pp) 2:0 Манджапане (Лазар) – 11:52 3:0 Хайман (Экхольм, Подколзин) – 18:43 4:0 Хайман (Макдэвид, Экхольм) – 30:52 5:0 Подколзин (Макдэвид, Хайман) – 41:19
В составе победителей сегодня забивали Райан Ньюджент-Хопкинс, Эндрю Манджапане, Зак Хайман (дубль), а также российский нападающий Василий Подколзин, на счету которого плюс к этому ещё и ассист. Коннор Макдэвид записал на свой счёт две результативные передачи.
«Эдмонтон» идёт пятым на Западе (58 очков), «Сент-Луис» — 13-й, у него 46 очков.
