Андрей Василевский быстрее всех среди вратарей достиг 20 побед в текущем сезоне НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал 20-ю победу в текущем сезоне. Это произошло в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Василевский стал вторым вратарем, одержавшим 20 побед в этом сезоне после голкипера «Юты Мамонт» Карелы Вейнелки. Однако у 31-летнему россиянину на достижение данной отметки понадобилось 30 матчей, тогда как 29-летний чех выиграл 20-ю встречу с 34-й игре. Всего у голкипера «Юты» сейчас 23 победы в 37 встречах.

Отметим, В 30 играх регулярки Василевский пропустил 66 шайб при проценте сейвов 91,55%.