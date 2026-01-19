Андрей Василевский быстрее всех среди вратарей достиг 20 побед в текущем сезоне НХЛ
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал 20-ю победу в текущем сезоне. Это произошло в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (4:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бек (Лундквист, Бурк) – 04:00 1:1 Джеймс (Гюнцель, Д'Астус) – 08:04 1:2 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 31:04 1:3 Гюнцель (Джеймс, Бьёркстранд) – 38:50 1:4 Хольмберг (Гурд, Мозер) – 57:59
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Василевский стал вторым вратарем, одержавшим 20 побед в этом сезоне после голкипера «Юты Мамонт» Карелы Вейнелки. Однако у 31-летнему россиянину на достижение данной отметки понадобилось 30 матчей, тогда как 29-летний чех выиграл 20-ю встречу с 34-й игре. Всего у голкипера «Юты» сейчас 23 победы в 37 встречах.
Отметим, В 30 играх регулярки Василевский пропустил 66 шайб при проценте сейвов 91,55%.
