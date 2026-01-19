Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 19 января 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 19 января 2026 года
Комментарии

В ночь на 19 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 19 января 2026 года:

«Даллас Старз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:4;
«Детройт Ред Уингз» – «Оттава Сенаторз» — 4:3 ОТ;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Сент-Луис Блюз» — 5:0.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 74 очками после 46 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 64 очка после 47 встреч.

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Материалы по теме
Мастер на все руки! Мичков прервал серию без голов и навалял в драке американцу
Мастер на все руки! Мичков прервал серию без голов и навалял в драке американцу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android