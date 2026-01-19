Результаты матчей НХЛ на 19 января 2026 года

В ночь на 19 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 19 января 2026 года:

«Даллас Старз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:4;

«Детройт Ред Уингз» – «Оттава Сенаторз» — 4:3 ОТ;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Сент-Луис Блюз» — 5:0.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 74 очками после 46 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравшая 64 очка после 47 встреч.