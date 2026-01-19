31-летний Василевский повторил достижение Хеллебайка среди действующих вратарей НХЛ
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский повторил достижение голкипера «Виннипег Джетс» Коннора Хеллебайка среди действующих голкиперов команд Национальной хоккейной лиги. Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Бек (Лундквист, Бурк) – 04:00 1:1 Джеймс (Гюнцель, Д'Астус) – 08:04 1:2 Хагель (Кучеров, Рэддиш) – 31:04 1:3 Гюнцель (Джеймс, Бьёркстранд) – 38:50 1:4 Хольмберг (Гурд, Мозер) – 57:59
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Василевский записал на свой счёт шестую серию как минимум из 10 игр, в которых его команда набирает очки. По этому показателю россиянин сравнялся с Хеллебайком, являющимся лучшим среди всех действующих вратарей.
Отметим, что в текущем сезоне Василевский принял участие в 30 матчах, в которых пропустил 66 шайб при проценте сейвов 91,55%. С ним в составе «молнии» одержали 20 побед.
