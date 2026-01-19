31-летний Василевский повторил достижение Хеллебайка среди действующих вратарей НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский повторил достижение голкипера «Виннипег Джетс» Коннора Хеллебайка среди действующих голкиперов команд Национальной хоккейной лиги. Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Василевский записал на свой счёт шестую серию как минимум из 10 игр, в которых его команда набирает очки. По этому показателю россиянин сравнялся с Хеллебайком, являющимся лучшим среди всех действующих вратарей.

Отметим, что в текущем сезоне Василевский принял участие в 30 матчах, в которых пропустил 66 шайб при проценте сейвов 91,55%. С ним в составе «молнии» одержали 20 побед.

