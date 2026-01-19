«Калгари» обменял защитника Расмуса Андерссона в «Вегас»

«Калгари Флэймз» обменял защитника Расмуса Андерссона в «Вегас Голден Найтс» на защитника Зака ​​Уайтклауда, проспекта Абрама Вибе, выбор в первом раунде драфта 2027 года и условный выбор во втором раунде драфта 2027 года. «Флэймз» сохранили за собой 50% контракта Андерссона. Шведский защитник имеет контракт до конца сезона-2025/2026 с зарплатой в $ 4,55 млн.

29-летний Андерссон забил 10 голов и набрал 30 очков в 48 играх за «Флэймз» в этом сезоне. Выбранный «Калгари» во втором раунде под общим 53-м номером драфта НХЛ 2015 года, Андерссон провёл всю свою карьеру в НХЛ в составе этой команды.

Защитник станет неограниченно свободным агентом по окончании сезона-2025/2026; Андерссон пока не договорился о продлении контракта с «Вегасом».