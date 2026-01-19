Скидки
Форвард «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс провёл свой 1000-й матч в НХЛ

Комментарии

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:0). Эта игра стала для 32-летнего канадца 1000-й в регулярках лиги. Ньюджент-Хопкинс отметился голом в юбилейном матче и был признан первой звездой встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Уолман) – 05:55 (pp)     2:0 Манджапане (Лазар) – 11:52     3:0 Хайман (Экхольм, Подколзин) – 18:43     4:0 Хайман (Макдэвид, Экхольм) – 30:52     5:0 Подколзин (Макдэвид, Хайман) – 41:19    

Ньюджент-Хопкинс стал вторым игроком в истории «Ойлерз», достигшим такой отметки. Рекордом владеет Кевин Лоу (1037 игр).

В текущем сезоне на счету первого номера драфта НХЛ — 2011 40 (12+28) очков в 41 игре. За карьеру в рамках регулярок Ньюджент-Хопкинс набрал 788 очков в 1000 играх — забил 283 гола и отдал 505 результативных передач.

Комментарии
