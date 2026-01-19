Форвард «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс провёл свой 1000-й матч в НХЛ

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:0). Эта игра стала для 32-летнего канадца 1000-й в регулярках лиги. Ньюджент-Хопкинс отметился голом в юбилейном матче и был признан первой звездой встречи.

Ньюджент-Хопкинс стал вторым игроком в истории «Ойлерз», достигшим такой отметки. Рекордом владеет Кевин Лоу (1037 игр).

В текущем сезоне на счету первого номера драфта НХЛ — 2011 40 (12+28) очков в 41 игре. За карьеру в рамках регулярок Ньюджент-Хопкинс набрал 788 очков в 1000 играх — забил 283 гола и отдал 505 результативных передач.