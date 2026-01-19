Расписание матчей ВХЛ на 19 января 2026 года

Сегодня, 19 января, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 19 января 2026 года (время московское):

17:00. «Молот» – «Динамо-Алтай»;

17:00. «Торос» – «Металлург» Нк;

17:30. «Ижсталь» – «Сокол»;

18:30. «Торпедо-Горький» – «Рубин»;

18:30. «Химик»– «Югра».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 73 очка в 43 матчах. Второе место занимает «Югра» с 72 очками после 44 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (61 очко в 41 матче).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.