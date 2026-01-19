Расписание матчей МХЛ на 19 января 2026 года

Сегодня, 19 января, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 19 января 2026 года (время московское):

17:30. «Ладья» – «Толпар»;

18:30. МХК «Динамо» Спб – «СКА-1946»;

18:30. «Алмаз» – «Тайфун»;

18:30. «Локо» – «Сахалинские Акулы».

19:00. «Динамо-Шинник» – «Академия СКА»;

19:00. «Крылья Советов» – «Красная Машина-Юниор».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.