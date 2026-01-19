Андерссон поблагодарил болельщиков и организацию «Калгари» после обмена в «Вегас»

Защитник Расмус Андерссон поблагодарил болельщиков и организацию «Калгари Флэймз» за этап карьеры, проведённый в канадском клубе. «Калгари» обменял Андерссона в «Вегас Голден Найтс» на защитника Зака ​​Уайтклауда, проспекта Абрама Вибе, выбор в первом раунде драфта 2027 года и условный выбор во втором раунде драфта 2027 года.

«Калгари, спасибо вам за всё, что вы для меня сделали! С момента драфта в 2015 году я обожаю эту организацию! Я действительно наслаждался каждой секундой игры за эту потрясающую команду и город. Спасибо всем болельщикам за вашу постоянную поддержку и за то, что вы не даёте мне расслабиться. Спасибо моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всем сотрудникам! Желаю «Флэймз» всего наилучшего в будущем! Я всегда буду вашим болельщиком!» — написал Андерссон в своём аккаунте в соцсети Х.

Выбранный «Калгари» во втором раунде под общим 53-м номером драфта НХЛ 2015 года, Андерссон провёл всю свою карьеру в НХЛ в составе этой команды.