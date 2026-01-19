Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андерссон поблагодарил болельщиков и организацию «Калгари» после обмена в «Вегас»

Андерссон поблагодарил болельщиков и организацию «Калгари» после обмена в «Вегас»
Комментарии

Защитник Расмус Андерссон поблагодарил болельщиков и организацию «Калгари Флэймз» за этап карьеры, проведённый в канадском клубе. «Калгари» обменял Андерссона в «Вегас Голден Найтс» на защитника Зака ​​Уайтклауда, проспекта Абрама Вибе, выбор в первом раунде драфта 2027 года и условный выбор во втором раунде драфта 2027 года.

«Калгари, спасибо вам за всё, что вы для меня сделали! С момента драфта в 2015 году я обожаю эту организацию! Я действительно наслаждался каждой секундой игры за эту потрясающую команду и город. Спасибо всем болельщикам за вашу постоянную поддержку и за то, что вы не даёте мне расслабиться. Спасибо моим товарищам по команде, тренерскому штабу и всем сотрудникам! Желаю «Флэймз» всего наилучшего в будущем! Я всегда буду вашим болельщиком!» — написал Андерссон в своём аккаунте в соцсети Х.

Выбранный «Калгари» во втором раунде под общим 53-м номером драфта НХЛ 2015 года, Андерссон провёл всю свою карьеру в НХЛ в составе этой команды.

Материалы по теме
Официально
«Калгари» обменял защитника Расмуса Андерссона в «Вегас»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android