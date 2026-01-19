Скидки
Андрей Назаров высказался о грядущем закрытии трансферного окна в КХЛ и работе менеджеров

Андрей Назаров высказался о грядущем закрытии трансферного окна в КХЛ и работе менеджеров
Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от грядущего закрытия трансферного окна в КХЛ, которое запланировано на 25 января.

«До трансферного дедлайна, запланированного на 25 января, осталось совсем немного времени. Мы много говорим про хоккеистов, тренеров, ругаем и хвалим их, а теперь будет возможность последить за работой наших уважаемых менеджеров. Посмотрим, какой клуб как проведёт это важное мероприятие и каковы будут его итоги, от которых во многом зависит дальнейшее выступление команд.

В целом же наша лига продолжает развиваться, в ней хватает зрелищных матчей, ставятся рекорды. Как, например, накануне, когда защитник Дамир Шарипзянов оформил уже второй хет-трик. Прекрасно помню Дамира по совместной работе в «Нефтехимике», этот хоккеист уже тогда подавал большие надежды, а сейчас стал капитаном «Авангарда» и одним из самых высокооплачиваемых защитников в лиге. Пример, как можно своей работой достичь высоких результатов», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

