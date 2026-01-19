Скидки
«Это будет очень эмоционально». Джонатан Тэйвз о предстоящем матче с «Блэкхоукс» в Чикаго

Нападающий «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз поделился эмоциями от предстоящего гостевого матча с «Чикаго Блэкхоукс». 37-летний форвард выступал за «Чикаго» с 2007 по 2023 год и становился с командой трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Последний матч за «Блэкхоукс» Тэйвз провёл 13 апреля 2023 года. Предстоящий матч состоится в ночь на 20 января и начнётся в 4:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я рад, что это произошло позже в сезоне, просто потому что я хочу играть хорошо, и я чувствую, что постепенно нахожу свою игру. Немного волнуюсь из-за предстоящей игры, так что это будет очень эмоционально. Конечно, я очень хочу выйти на лёд, сыграть хорошо и показать свой максимум, но в таких играх всегда сложно сосредоточиться на главном, когда вокруг столько всего происходит.

Думаю, это будет для меня очень крутой момент. Опять же, возможность осознать, что хоккей значит для людей в Чикаго и что он значит для города. Ты идёшь на многие жертвы в жизни и откладываешь многое на потом, но награда невероятна — быть частью чемпионских команд, которые привносят такую ​​энергию и вдохновение в город. Я с нетерпением жду возвращения туда, чтобы сыграть этот матч и заново пережить эти моменты», — цитирует Тэйвза пресс-служба НХЛ.

