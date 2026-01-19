Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Даниил Гутик и Дмитрий Яшкин не примут участия в матче «Адмирал» — «Ак Барс»

Даниил Гутик и Дмитрий Яшкин не примут участия в матче «Адмирал» — «Ак Барс»
Комментарии

Сегодня, 19 января, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». Встреча начнётся в 12:30 мск. Стали известны составы команд на матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
1-й период
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Замалтдинов (Дыняк, Миллер) – 03:58 (5x5)    

Отметим, что у «Адмирала» в составе на матч отсутствует лидер Даниил Гутик.

Фото: «Адмирал»

«Ак Барс» сыграет без нападающего Дмитрия Яшкина и защитника Степана Фальковского.

Фото: «Ак Барс»

Это будет третий матч между командами в текущем сезоне. Предыдущие две встречи выиграл казанский клуб. К этой игре «Адмирал» подошёл с действующей серией из пяти поражений. «Ак Барс» выиграл два матча кряду.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android