Даниил Гутик и Дмитрий Яшкин не примут участия в матче «Адмирал» — «Ак Барс»

Сегодня, 19 января, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». Встреча начнётся в 12:30 мск. Стали известны составы команд на матч.

Отметим, что у «Адмирала» в составе на матч отсутствует лидер Даниил Гутик.

Фото: «Адмирал»

«Ак Барс» сыграет без нападающего Дмитрия Яшкина и защитника Степана Фальковского.

Фото: «Ак Барс»

Это будет третий матч между командами в текущем сезоне. Предыдущие две встречи выиграл казанский клуб. К этой игре «Адмирал» подошёл с действующей серией из пяти поражений. «Ак Барс» выиграл два матча кряду.