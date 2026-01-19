Даниил Гутик и Дмитрий Яшкин не примут участия в матче «Адмирал» — «Ак Барс»
Сегодня, 19 января, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». Встреча начнётся в 12:30 мск. Стали известны составы команд на матч.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
1-й период
0 : 1
Ак Барс
Казань
0:1 Замалтдинов (Дыняк, Миллер) – 03:58 (5x5)
Отметим, что у «Адмирала» в составе на матч отсутствует лидер Даниил Гутик.
Фото: «Адмирал»
«Ак Барс» сыграет без нападающего Дмитрия Яшкина и защитника Степана Фальковского.
Фото: «Ак Барс»
Это будет третий матч между командами в текущем сезоне. Предыдущие две встречи выиграл казанский клуб. К этой игре «Адмирал» подошёл с действующей серией из пяти поражений. «Ак Барс» выиграл два матча кряду.
