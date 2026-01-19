«Это шокирует». Трочек — о решении руководства «Рейнджерс» изменить состав команды

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек отреагировал на сообщение генерального менеджера клуба Криса Друри о том, что клуб будет пересобирать состав команды, что подразумевает расставание с некоторыми ведущими хоккеистами.

«В этой лиге нужно побеждать. Но когда происходит обратное, такие вещи возможны. Ты понимаешь это, когда находишься в центре событий. Конечно, пытаешься этого избежать. Но всё равно это шокирует. Первоначальный шок был довольно сильным.

Я не из тех, кто сдаётся. Хочется быть частью решений, а не проблем. Но это бизнес. Никогда не знаешь, что может произойти. У меня уже были такие сезоны, когда всё шло под откос и никто из хоккеистов не был в безопасности. Трудно, когда проходишь такой период, как сейчас. Начинаешь крепче держать клюшку и слишком много думать на льду. Вот тогда всё и начинает развиваться по принципу снежного кома. Сейчас с учётом того, что направление команды определено, это немного снимает давление с нашей игры. Но не снимает давления с головы, – цитирует Трочека The Athletic.