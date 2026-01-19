Плющев: половина легионеров в КХЛ с сомнительной репутацией и полукриминальным прошлым

Заслуженный тренер России Владимир Плющев критически оценил назначение Митча Лава главным тренером «Шанхайских Драконов». Лав с 2023 года работал помощником главного тренера клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Осенью 2025 года клуб освободил канадца от должности по результатам расследования из‑за обвинений в домашнем насилии.

«Галлана вдруг меняют на другого североамериканского персонажа – Лава. Известен разве что на бытовых фронтах, на которых, как я понимаю, погорел – и получил дисквалификацию от «Вашингтона». После того как «Трактор» после бегства Гру возглавил 31-летний канадский мальчик [Рафаэль Рише], мы в тренерском вопросе уже готовы ко всему, ниже опускаться некуда. Но выбор в пользу главного тренера с нулевым опытом работы в большом хоккее и ненулевым опытом, скажем так, криминально-бытовом – это уже перебор.

– Что скажете о Лаве?

– Ничего – у него нулевой опыт главным тренером. Но меня удивляет, что ничего не говорит и КХЛ. У нас половина игроков-легионеров – с сомнительной репутацией и полукриминальным прошлым. Теперь своеобразный ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий – устраиваем и для тренеров. Я уже устал говорить о том, что у КХЛ, если ей дорог её имидж, должна быть хоть какая-то кадровая политика. Но пока её не просматривается, лига зарыла голову в песок», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.