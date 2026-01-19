КХЛ определила лучших игроков 18-й недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 18-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Ярослав Озолин («Нефтехимик»), одержавший три победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 0,33 и процентом отражённых бросков 99,02%. В матчах с «Ак Барсом» (2:0) и «Барысом» (1:0) Озолин сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 7 (4+3) очков в трёх матчах недели. В матче с «Трактором» (5:2) Шарипзянов во второй раз стал автором хет-трика.

Лучшим нападающим признан Стефан Да Коста («Автомобилист»), набравший 7 (4+3) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+8».

Лучшим новичком впервые в карьере признан Глеб Пугачёв («Торпедо»), набравший 3 (2+1) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+4».