«Не нужно, чтобы он возился с шайбой». Руа рассказал, какой игры ждёт от Максима Цыплакова

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа рассказал, какой игры ждёт от нападающего Максима Цыплакова. Российский форвард не принимал участия в матчах с 11 января и сыграет в ближайшей встрече с «Ванкувер Кэнакс».

«Хочу, чтобы Максим играл в свой хоккей. Когда я наблюдал за ним два года назад – ещё до перехода в «Айлендерс» – то он показывал себя как силовой форвард. Он умеет доставлять шайбу к воротам, очень хорошо действует в обороне. В моём понимании, это в его ДНК, и я хочу, чтобы такой хоккей он и показывал.

Мне не нужно, чтобы он возился с шайбой. Да, он это может сделать, и порой я нормально к этому отношусь. Но я хочу видеть его перед воротами, хочу видеть его умение отлично работать в обороне и тому подобные вещи. Знаю, что он может это делать», – цитирует Руа пресс-служба клуба.

Цыплаков в этом сезоне в 24 матчах забил лишь один гол при показателе полезности «-8».