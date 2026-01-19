Скидки
Хоккей

Амур — Металлург, результат матча 19 января 2026, счет 3:4, КХЛ 2025/2026

«Металлург» вырвал победу у «Амура» за полторы минуты до конца матча


В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Толчинский – 13:24 (5x5)     1:1 Ли (Мищенко, Гальченюк) – 23:04 (5x5)     2:1 Дыбленко (Бродхёрст) – 25:31 (5x5)     2:2 Барак (Орехов, Толчинский) – 41:41 (6x5)     3:2 Ли (Юртайкин, Дыбленко) – 43:25 (5x5)     3:3 Исхаков (Орехов, Паливко) – 55:04 (5x5)     3:4 Паливко – 58:43 (5x5)    

На 14-й минуте счёт открыл нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский. Во втором периоде «Амур» перевернул ход матча, забросив две быстрые безответные шайбы — отличились Олег Ли и Ярослав Дыбленко. В начале третьего периода «Металлург» сравнял счёт благодаря голу Дерека Барака с передач Валерия Орехова и Сергея Толчинского. Однако уже через пару минут «Амур» вновь вышел вперёд в счёте — дубль оформил Олег Ли. На 56-й минуте Руслан Исхаков сравнял счёт. За полторы минуты до конца третьего периода победу «Металлургу» принёс точный бросок Данилы Паливко.

«Металлург» одержал восьмую победу подряд, «Амур» потерпел седьмое поражение кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.





