Капитан «Адмирала» Либор Шулак прямым броском забил курьёзный гол в собственные ворота

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». Идёт третий период — счёт 4:2 в пользу казанцев.

В середине третьего периода при счёте 3:2 в пользу «Ак Барса» капитан «Адмирала» Либор Шулак забил курьёзный гол в собственные ворота. Владивостокская команда играла в большинстве, Шулак находился с шайбой за своими воротами и пытался начать атаку. Чешский защитник выехал на пятачок и резким движением клюшки отправил шайбу между ног голкиперу «Адмирала» Арсению Цыбе. Шайба была засчитана на игрока «Ак Барса» Илью Карпухина, который последним коснулся шайбы в составе казанской команды.

