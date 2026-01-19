«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Адмирал», потерпевший шестое поражение подряд

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу казанцев.
После первого периода «Ак Барс» уверенно вёл в счёте 3:0 — голами отметились Радэль Замалтдинов, Александр Барабанов и Алексей Пустозёров. Во втором периоде «Адмиралу» удалось забросить две шайбы и сократить отставание в счёте до минимума — отличились Владимир Брюквин и Дмитрий Тимашов. В середине третьего периода курьёзным голом в свои ворота отметился капитан «Адмирала» Либор Шулак. На последней минуте голом в пустые ворота отметился Артём Галимов.
«Адмирал» потерпел шестое поражение кряду. «Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл владивостокскую команду.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
