Главная Хоккей Новости

Адмирал — Ак Барс, результат матча 19 января 2026, счет 2:5, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Адмирал», потерпевший шестое поражение подряд
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу казанцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Замалтдинов (Дыняк, Миллер) – 03:58 (5x5)     0:2 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 18:04 (5x5)     0:3 Пустозёров (Хмелевски, Семёнов) – 18:48 (5x5)     1:3 Брюквин (Шэн, Старков) – 21:07 (5x5)     2:3 Тимашов (Солянников, Ручкин) – 31:47 (5x5)     2:4 Карпухин – 43:59 (4x5)     2:5 Галимов (Сафонов, Барабанов) – 59:33 (en)    

После первого периода «Ак Барс» уверенно вёл в счёте 3:0 — голами отметились Радэль Замалтдинов, Александр Барабанов и Алексей Пустозёров. Во втором периоде «Адмиралу» удалось забросить две шайбы и сократить отставание в счёте до минимума — отличились Владимир Брюквин и Дмитрий Тимашов. В середине третьего периода курьёзным голом в свои ворота отметился капитан «Адмирала» Либор Шулак. На последней минуте голом в пустые ворота отметился Артём Галимов.

«Адмирал» потерпел шестое поражение кряду. «Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл владивостокскую команду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

