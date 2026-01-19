Тимур Билялов стал четвёртым вратарём, одержавшим 200 побед в КХЛ
Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов стал четвёртым вратарём, одержавшим 200 побед в КХЛ. Юбилейной для вратаря стала победа в матче с «Адмиралом» (5:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Замалтдинов (Дыняк, Миллер) – 03:58 (5x5) 0:2 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 18:04 (5x5) 0:3 Пустозёров (Хмелевски, Семёнов) – 18:48 (5x5) 1:3 Брюквин (Шэн, Старков) – 21:07 (5x5) 2:3 Тимашов (Солянников, Ручкин) – 31:47 (5x5) 2:4 Карпухин – 43:59 (4x5) 2:5 Галимов (Сафонов, Барабанов) – 59:33 (en)
Ранее рубеж в 200 побед в КХЛ покорялся трём голкиперам: Константину Барулину (258), Александру Ерёменко (299) и Василию Кошечкину (378).
Всего в Континентальной хоккейной лиге Билялов провёл 374 матча, в которых одержал 200 побед с процентом отражённых бросков 93% и коэффициентом надёжности 2.
«Ак Барс» одержал третью победу подряд. На данный момент казанский клуб расположился на второй строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
