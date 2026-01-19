Скидки
Малкин — о Кросби: я всё ещё в команде, поэтому он хорошо играет и хочет быть номером один

Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своём многолетнем партнёре по команде Сидни Кросби.

«Я горжусь им. Он делает потрясающую работу и проявляет лидерские качества как на льду, так и в раздевалке. Я его поддерживаю. Я всё ещё здесь, и он это чувствует. Именно поэтому он хорошо играет, он точно хочет быть номером один», — цитирует Малкина пресс‑служба НХЛ.

Кросби находится на пороге отметки в 1400 сыгранных матчей в Национальной хоккейной лиге. В нынешнем сезоне 38-летний канадец сыграл 47 матчей, в которых отметился 26 заброшенными шайбами и 27 результативными передачами. Малкин в текущем сезоне набрал 35 (10+25) очков в 32 матчах.

