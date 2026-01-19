Скидки
Монтгомери — о разгроме от «Эдмонтона»: Макдэвид вновь доказал, что он лучший игрок в мире

Комментарии

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери прокомментировал разгромное поражение в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (0:5) и отметил игру капитана канадской команды Коннора Макдэвида, отдавшего две результативные передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Уолман) – 05:55 (pp)     2:0 Манджапане (Лазар) – 11:52     3:0 Хайман (Экхольм, Подколзин) – 18:43     4:0 Хайман (Макдэвид, Экхольм) – 30:52     5:0 Подколзин (Макдэвид, Хайман) – 41:19    

«Коннор Макдэвид — лучший игрок в мире, и сегодня вечером он это снова доказал. Важная часть нашего плана на игру, важная часть плана каждой команды — это как его нейтрализовать. Его очень сложно остановить. Он лидирует в лиге по набранным очкам. Тем не менее я не думаю, что наша игра в обороне была на должном уровне, чтобы его остановить», — цитирует Монтгомери пресс-служба клуба.

Новости. Хоккей
