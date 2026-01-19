Монтгомери — о разгроме от «Эдмонтона»: Макдэвид вновь доказал, что он лучший игрок в мире

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери прокомментировал разгромное поражение в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (0:5) и отметил игру капитана канадской команды Коннора Макдэвида, отдавшего две результативные передачи.

«Коннор Макдэвид — лучший игрок в мире, и сегодня вечером он это снова доказал. Важная часть нашего плана на игру, важная часть плана каждой команды — это как его нейтрализовать. Его очень сложно остановить. Он лидирует в лиге по набранным очкам. Тем не менее я не думаю, что наша игра в обороне была на должном уровне, чтобы его остановить», — цитирует Монтгомери пресс-служба клуба.