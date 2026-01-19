Гатиятулин ответил на вопрос, почему Дмитрий Яшкин пропустил матч с «Адмиралом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Адмиралом» (5:2) и рассказал, почему нападающий Дмитрий Яшкин пропустил этот матч.

«Только что с ребятами говорили в раздевалке – практически шестой день живём без солнца, так как живём по казанскому времени. Важно было правильно подготовиться. Хорошо начали, но во втором периоде чуть потеряли концентрацию и осложнили себе игру. В целом хороший матч – много активных отрезков, командная победа.

Яшкин пропустил игру? Понимаю статус Дмитрия и то, почему задаются такие вопросы, но о принципах формирования состава я уже говорил. Возможен ли его обмен? Задача тренера – готовить игроков к матчу, чтобы в каждой игре хоккеист показывал свой потенциал. Этот вопрос больше касается менеджмента. Мы продолжаем готовить ребят и смотреть на их текущее состояние, кто готов каждый конкретный матч играть. С Димой у нас был разговор, я объяснил, почему в этом матче он вне заявки и что мы хотим в будущем видеть от него», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.