Гатиятулин ответил на вопрос, почему Дмитрий Яшкин пропустил матч с «Адмиралом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Адмиралом» (5:2) и рассказал, почему нападающий Дмитрий Яшкин пропустил этот матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Замалтдинов (Дыняк, Миллер) – 03:58 (5x5)     0:2 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 18:04 (5x5)     0:3 Пустозёров (Хмелевски, Семёнов) – 18:48 (5x5)     1:3 Брюквин (Шэн, Старков) – 21:07 (5x5)     2:3 Тимашов (Солянников, Ручкин) – 31:47 (5x5)     2:4 Карпухин – 43:59 (4x5)     2:5 Галимов (Сафонов, Барабанов) – 59:33 (en)    

«Только что с ребятами говорили в раздевалке – практически шестой день живём без солнца, так как живём по казанскому времени. Важно было правильно подготовиться. Хорошо начали, но во втором периоде чуть потеряли концентрацию и осложнили себе игру. В целом хороший матч – много активных отрезков, командная победа.

Яшкин пропустил игру? Понимаю статус Дмитрия и то, почему задаются такие вопросы, но о принципах формирования состава я уже говорил. Возможен ли его обмен? Задача тренера – готовить игроков к матчу, чтобы в каждой игре хоккеист показывал свой потенциал. Этот вопрос больше касается менеджмента. Мы продолжаем готовить ребят и смотреть на их текущее состояние, кто готов каждый конкретный матч играть. С Димой у нас был разговор, я объяснил, почему в этом матче он вне заявки и что мы хотим в будущем видеть от него», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Адмирал», потерпевший шестое поражение подряд
