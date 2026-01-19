Главный тренер «Адмирала» отреагировал на автогол Либора Шулака в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:5) и отреагировал на автогол капитана команды Либора Шулака. Чешский защитник выехал на собственный пятачок и резким движением клюшки отправил шайбу между ног голкиперу «Адмирала» Арсению Цыбе. Гол был засчитан на игрока «Ак Барса» Илью Карпухина, который последним коснулся шайбы в составе казанской команды.

«Старались, как и в прошлой игре, спастись, догнать, сравнять, но опять не получилось. Если бы не автогол Шулака, могли бы зацепиться за результат? Сослагательное наклонение тут не работает, результат на табло, говорить теперь можно что угодно», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.