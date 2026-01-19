Защитник «Ак Барса» Карпухин: обсуждали на лавке смену, а мне сказали, что я забил

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин прокомментировал свой гол в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (5:2). Шайбу забросил капитан дальневосточной команды Либор Шулак. Гол был засчитан на Карпухина, который последним коснулся шайбы в составе казанского клуба.

– Расскажите про свой гол, он получился довольно курьёзным.

– Потрясающие эмоции, такой фарт (смеётся)! Забил с лавки, в меньшинстве. Когда забросили эту шайбу, мы обсуждали с партнёрами нашу смену, я думаю: кто забил? Сказали, что я. В моменте даже не смотрели, непонятно было. Повезло, но считаю этот фарт заслуженным, так как до этого создавал много моментов, где не везло. Хорошо бросал вроде, партнёры выводили, сам создавал, однако не шло совсем. Баланс соблюдается, где-то везёт, где-то – нет.

– Это ваша первая шайба в меньшинстве?

– Да, первая в КХЛ. Такая курьёзная, но гол не пахнет, только рад.

– Не было желания забрать эту шайбу для истории?

– Либор Шулак заберёт себе на память, думаю.

– Как правильно подготовиться к заключительному матчу выезда?

– У нас уже пятый матч серии, начали её дома, заканчиваем здесь. На морально-волевых, доктора, массажисты и персонал тоже помогают, восстанавливают нас, все профессионалы. Не первый год прилетаем сюда, знаем, что непросто, нужно достать все силы и выдать хороший матч. Потом уже спокойно ехать домой и восстанавливаться, — приводит слова Карпухина пресс-служба «Ак Барса».