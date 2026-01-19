Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Ак Барса» Замалтдинов оценил победу над «Адмиралом»

Нападающий «Ак Барса» Замалтдинов оценил победу над «Адмиралом»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:2) и высказался о своём голе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Замалтдинов (Дыняк, Миллер) – 03:58 (5x5)     0:2 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 18:04 (5x5)     0:3 Пустозёров (Хмелевски, Семёнов) – 18:48 (5x5)     1:3 Брюквин (Шэн, Старков) – 21:07 (5x5)     2:3 Тимашов (Солянников, Ручкин) – 31:47 (5x5)     2:4 Карпухин – 43:59 (4x5)     2:5 Галимов (Сафонов, Барабанов) – 59:33 (en)    

– Как вам матч?
– Запомнился тем, что забил гол. А так, сыграл довольно средне, но главное, что команда выиграла.

– То есть вы не совсем довольны собой?
– Хорошо, что забил, однако есть где надо добавлять и работать.

– Расскажите про свой гол.
– Вышел, увидел дырочку у вратаря между ног и бросил. А так, очень много работаем с неиграющим составом, бросаем из-под треног. Даниил Бабенко также начал включать работу над кистевыми бросками. Благо, что это приносит пользу.

– Что произошло в концовке матча?
– Я удалился, чуть грязно сыграл. Это нормально, что соперник пошёл заступаться. Но там понятно было, что это удаление — моя вина.

– Как восстановиться перед заключительной встречей выезда?
– Послушаем тренера по физической подготовке, выполним программу, подготовимся, — приводит слова Замалтдинова пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» в третий раз в сезоне обыграл «Адмирал», потерпевший шестое поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android