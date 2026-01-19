Нападающий «Ак Барса» Замалтдинов оценил победу над «Адмиралом»

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:2) и высказался о своём голе.
– Как вам матч?
– Запомнился тем, что забил гол. А так, сыграл довольно средне, но главное, что команда выиграла.
– То есть вы не совсем довольны собой?
– Хорошо, что забил, однако есть где надо добавлять и работать.
– Расскажите про свой гол.
– Вышел, увидел дырочку у вратаря между ног и бросил. А так, очень много работаем с неиграющим составом, бросаем из-под треног. Даниил Бабенко также начал включать работу над кистевыми бросками. Благо, что это приносит пользу.
– Что произошло в концовке матча?
– Я удалился, чуть грязно сыграл. Это нормально, что соперник пошёл заступаться. Но там понятно было, что это удаление — моя вина.
– Как восстановиться перед заключительной встречей выезда?
– Послушаем тренера по физической подготовке, выполним программу, подготовимся, — приводит слова Замалтдинова пресс-служба «Ак Барса».
- 19 января 2026
-
16:50
-
16:32
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:25
-
14:55
-
14:44
-
14:32
-
14:24
-
14:05
-
13:40
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:42
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
07:19
-
06:56
-
04:11
-
03:52
-
03:35