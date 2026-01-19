Нападающий «Ак Барса» Замалтдинов оценил победу над «Адмиралом»

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:2) и высказался о своём голе.

– Как вам матч?

– Запомнился тем, что забил гол. А так, сыграл довольно средне, но главное, что команда выиграла.

– То есть вы не совсем довольны собой?

– Хорошо, что забил, однако есть где надо добавлять и работать.

– Расскажите про свой гол.

– Вышел, увидел дырочку у вратаря между ног и бросил. А так, очень много работаем с неиграющим составом, бросаем из-под треног. Даниил Бабенко также начал включать работу над кистевыми бросками. Благо, что это приносит пользу.

– Что произошло в концовке матча?

– Я удалился, чуть грязно сыграл. Это нормально, что соперник пошёл заступаться. Но там понятно было, что это удаление — моя вина.

– Как восстановиться перед заключительной встречей выезда?

– Послушаем тренера по физической подготовке, выполним программу, подготовимся, — приводит слова Замалтдинова пресс-служба «Ак Барса».