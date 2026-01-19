Скидки
НХЛ оштрафовала Стэмкоса на $ 2500 за тычок клюшкой в лицо Лозону

Комментарии

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос оштрафован на $ 2500 за неспортивное поведение в эпизоде с защитником «Вегас Голден Найтс» Жереми Лозоном во втором периоде матча, сообщает пресс-служба НХЛ. Встреча состоялась в ночь на 18 января и завершилась победой «рыцарей» со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Йози) – 14:10     1:1 Хольц (Теодор, Рейнхардт) – 37:17     2:1 Теодор (Лозон, Колесар) – 38:22     3:1 Дорофеев (Марнер) – 45:52     4:1 Стоун (Айкел, Уайтклауд) – 48:52     5:1 Рейнхардт (Хольц, Лачински) – 52:26     6:1 Марнер (Смит, Шмид) – 53:16     7:1 Колесар (Гертл, Боуман) – 55:12     7:2 Форсберг (О'Райлли, Йози) – 59:38 (pp)    

Изначально Лозон жёстко сыграл против нападающего «Предаторз» Джонатана Маршессо, после чего тот головой вперёд влетел в скамейку своей команды. Стэмкос, находившийся на лавке, ткнул клюшкой в лицо Лозону, пока тот продолжал бороться с Маршессо. За этот момент форвард «Нэшвилла» не получил штрафа по ходу матча.

