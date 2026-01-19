НХЛ оштрафовала Стэмкоса на $ 2500 за тычок клюшкой в лицо Лозону

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос оштрафован на $ 2500 за неспортивное поведение в эпизоде с защитником «Вегас Голден Найтс» Жереми Лозоном во втором периоде матча, сообщает пресс-служба НХЛ. Встреча состоялась в ночь на 18 января и завершилась победой «рыцарей» со счётом 7:2.

Изначально Лозон жёстко сыграл против нападающего «Предаторз» Джонатана Маршессо, после чего тот головой вперёд влетел в скамейку своей команды. Стэмкос, находившийся на лавке, ткнул клюшкой в лицо Лозону, пока тот продолжал бороться с Маршессо. За этот момент форвард «Нэшвилла» не получил штрафа по ходу матча.