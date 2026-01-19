«Второй период мы провалили». Разин — о победе «Металлурга» в матче с «Амуром»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Амуром» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и заявил, что его команда провалила второй период.

«В первом периоде мы играли хорошо, но без нужного настроя — слишком академично. Наверное, ребята подумали, что «Амур» сдастся, и на второй период вышли неготовыми. Надо отдать должное хозяевам: они хорошо играли, а мы второй период провалили», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

На данный момент «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 76 очками в 46 матчах. «Амур» располагается на девятой строчке на Востоке с 39 очками после 47 игр.