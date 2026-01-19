Скидки
Главная Хоккей Новости

«Второй период мы провалили». Разин — о победе «Металлурга» в матче с «Амуром»

«Второй период мы провалили». Разин — о победе «Металлурга» в матче с «Амуром»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Амуром» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и заявил, что его команда провалила второй период.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Толчинский – 13:24 (5x5)     1:1 Ли (Мищенко, Гальченюк) – 23:04 (5x5)     2:1 Дыбленко (Бродхёрст) – 25:31 (5x5)     2:2 Барак (Орехов, Толчинский) – 41:41 (6x5)     3:2 Ли (Юртайкин, Дыбленко) – 43:25 (5x5)     3:3 Исхаков (Орехов, Паливко) – 55:04 (5x5)     3:4 Паливко – 58:43 (5x5)    

«В первом периоде мы играли хорошо, но без нужного настроя — слишком академично. Наверное, ребята подумали, что «Амур» сдастся, и на второй период вышли неготовыми. Надо отдать должное хозяевам: они хорошо играли, а мы второй период провалили», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

На данный момент «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 76 очками в 46 матчах. «Амур» располагается на девятой строчке на Востоке с 39 очками после 47 игр.

Комментарии
Хоккей
