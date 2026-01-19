Главный тренер «Амура» Андриевский прокомментировал поражение от «Металлурга»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Металлурга» (3:4) и отметил, что в хабаровской команде нет безразличных.

«Мы провели неплохой матч. Несмотря на поражение, я хотел бы всё равно похвалить ребят. Да, у нас что-то не получается, да, в последнее время терпим много поражений, но есть содержание игры, есть возможности, чтобы выигрывать. Парни хотят этого, безразличных у нас нет, и это самое главное. К сожалению, сейчас у нас нелёгкий график, одно накладывается на другое», — приводит слова Андриевского официальный сайт КХЛ.

Это поражение стало для хабаровчан седьмым подряд.

На данный момент «Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 39 очками после 47 встреч. «Металлург» располагается на первой строчке на Востоке с 76 очками в 46 матчах.