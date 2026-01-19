Главный тренер «Амура» Андриевский прокомментировал поражение от «Металлурга»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Металлурга» (3:4) и отметил, что в хабаровской команде нет безразличных.
«Мы провели неплохой матч. Несмотря на поражение, я хотел бы всё равно похвалить ребят. Да, у нас что-то не получается, да, в последнее время терпим много поражений, но есть содержание игры, есть возможности, чтобы выигрывать. Парни хотят этого, безразличных у нас нет, и это самое главное. К сожалению, сейчас у нас нелёгкий график, одно накладывается на другое», — приводит слова Андриевского официальный сайт КХЛ.
Это поражение стало для хабаровчан седьмым подряд.
На данный момент «Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 39 очками после 47 встреч. «Металлург» располагается на первой строчке на Востоке с 76 очками в 46 матчах.
- 19 января 2026
-
18:28
-
18:10
-
17:48
-
17:30
-
17:12
-
16:50
-
16:32
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:25
-
14:55
-
14:44
-
14:32
-
14:24
-
14:05
-
13:40
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:42
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:10