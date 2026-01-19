Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Амура» Андриевский прокомментировал поражение от «Металлурга»

Главный тренер «Амура» Андриевский прокомментировал поражение от «Металлурга»
Комментарии

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Металлурга» (3:4) и отметил, что в хабаровской команде нет безразличных.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Толчинский – 13:24 (5x5)     1:1 Ли (Мищенко, Гальченюк) – 23:04 (5x5)     2:1 Дыбленко (Бродхёрст) – 25:31 (5x5)     2:2 Барак (Орехов, Толчинский) – 41:41 (6x5)     3:2 Ли (Юртайкин, Дыбленко) – 43:25 (5x5)     3:3 Исхаков (Орехов, Паливко) – 55:04 (5x5)     3:4 Паливко – 58:43 (5x5)    

«Мы провели неплохой матч. Несмотря на поражение, я хотел бы всё равно похвалить ребят. Да, у нас что-то не получается, да, в последнее время терпим много поражений, но есть содержание игры, есть возможности, чтобы выигрывать. Парни хотят этого, безразличных у нас нет, и это самое главное. К сожалению, сейчас у нас нелёгкий график, одно накладывается на другое», — приводит слова Андриевского официальный сайт КХЛ.

Это поражение стало для хабаровчан седьмым подряд.

На данный момент «Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 39 очками после 47 встреч. «Металлург» располагается на первой строчке на Востоке с 76 очками в 46 матчах.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» вырвал победу у «Амура» за полторы минуты до конца матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android