Хоккей

Трёхкратный чемпион мира отреагировал на автогол Шулака в матче с «Ак Барсом»

Трёхкратный чемпион мира отреагировал на автогол Шулака в матче с «Ак Барсом»
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что голкипер «Адмирала» Арсений Цыба тоже виноват в ситуации с пропущенным голом от партнёра Либора Шулака в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2026, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Замалтдинов (Дыняк, Миллер) – 03:58 (5x5)     0:2 Барабанов (Галимов, Сафонов) – 18:04 (5x5)     0:3 Пустозёров (Хмелевски, Семёнов) – 18:48 (5x5)     1:3 Брюквин (Шэн, Старков) – 21:07 (5x5)     2:3 Тимашов (Солянников, Ручкин) – 31:47 (5x5)     2:4 Карпухин – 43:59 (4x5)     2:5 Галимов (Сафонов, Барабанов) – 59:33 (en)    

В начале третьего периода при счёте 2:3 чешский защитник выехал на собственный пятачок и резким движением клюшки отправил шайбу между ног Цыбе. Гол был засчитан на игрока «Ак Барса» Илью Карпухина, который последним коснулся шайбы в составе казанской команды.

«Защитник отдавал пас не глядя и так попал. Но вратарь тоже должен был быть готов, контролировать, а он стоял, на перекладину опёрся. Нужно контролировать ситуацию, всякое бывает. Игрок владел шайбой, его начал Никита Дыняк прессинговать, заставил отдать передачу. Тот отдавал партнёру сильно крюком. Вратарь же должен подстраховывать, находиться в игре. Он же вёл себя так, будто ему оставалось только положить руки на перекладину и стоять», — приводит слова Терещенко ТАСС.

Новости. Хоккей
