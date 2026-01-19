Трёхкратный чемпион мира отреагировал на автогол Шулака в матче с «Ак Барсом»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что голкипер «Адмирала» Арсений Цыба тоже виноват в ситуации с пропущенным голом от партнёра Либора Шулака в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом» (2:5).

В начале третьего периода при счёте 2:3 чешский защитник выехал на собственный пятачок и резким движением клюшки отправил шайбу между ног Цыбе. Гол был засчитан на игрока «Ак Барса» Илью Карпухина, который последним коснулся шайбы в составе казанской команды.

«Защитник отдавал пас не глядя и так попал. Но вратарь тоже должен был быть готов, контролировать, а он стоял, на перекладину опёрся. Нужно контролировать ситуацию, всякое бывает. Игрок владел шайбой, его начал Никита Дыняк прессинговать, заставил отдать передачу. Тот отдавал партнёру сильно крюком. Вратарь же должен подстраховывать, находиться в игре. Он же вёл себя так, будто ему оставалось только положить руки на перекладину и стоять», — приводит слова Терещенко ТАСС.