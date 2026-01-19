Нападающий «Нэшвилла» Райан О′Райлли провёл 1200-й матч в НХЛ

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан О′Райлли достиг отметки 1200 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Юбилейной для форварда стала игра с «Вегас Голден Найтс» (2:7). Он отметился результативной передачей в этой встрече.

Как сообщает пресс-служба лиги, О′Райлли стал вторым игроком с драфта НХЛ – 2009, сыгравшим 1200 матчей в НХЛ. Ранее это удалось Джону Таваресу (1232). Райан был выбран «Колорадо Эвеланш» под 33-м общим номером.

В нынешнем сезоне О′Райлли провёл 48 игр, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами. Всего на его счету теперь 868 (319+549) очков в 1200 встречах в лиге.