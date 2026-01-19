Нападающий «Нэшвилла» Райан О′Райлли провёл 1200-й матч в НХЛ
Поделиться
Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан О′Райлли достиг отметки 1200 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Юбилейной для форварда стала игра с «Вегас Голден Найтс» (2:7). Он отметился результативной передачей в этой встрече.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Йози) – 14:10 1:1 Хольц (Теодор, Рейнхардт) – 37:17 2:1 Теодор (Лозон, Колесар) – 38:22 3:1 Дорофеев (Марнер) – 45:52 4:1 Стоун (Айкел, Уайтклауд) – 48:52 5:1 Рейнхардт (Хольц, Лачински) – 52:26 6:1 Марнер (Смит, Шмид) – 53:16 7:1 Колесар (Гертл, Боуман) – 55:12 7:2 Форсберг (О'Райлли, Йози) – 59:38 (pp)
Как сообщает пресс-служба лиги, О′Райлли стал вторым игроком с драфта НХЛ – 2009, сыгравшим 1200 матчей в НХЛ. Ранее это удалось Джону Таваресу (1232). Райан был выбран «Колорадо Эвеланш» под 33-м общим номером.
В нынешнем сезоне О′Райлли провёл 48 игр, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами. Всего на его счету теперь 868 (319+549) очков в 1200 встречах в лиге.
Комментарии
- 19 января 2026
-
18:28
-
18:10
-
17:48
-
17:30
-
17:12
-
16:50
-
16:32
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:25
-
14:55
-
14:44
-
14:32
-
14:24
-
14:05
-
13:40
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:42
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:10