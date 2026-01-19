Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Нэшвилла» Райан О′Райлли провёл 1200-й матч в НХЛ

Нападающий «Нэшвилла» Райан О′Райлли провёл 1200-й матч в НХЛ
Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан О′Райлли достиг отметки 1200 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Юбилейной для форварда стала игра с «Вегас Голден Найтс» (2:7). Он отметился результативной передачей в этой встрече.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Евангелиста (Йози) – 14:10     1:1 Хольц (Теодор, Рейнхардт) – 37:17     2:1 Теодор (Лозон, Колесар) – 38:22     3:1 Дорофеев (Марнер) – 45:52     4:1 Стоун (Айкел, Уайтклауд) – 48:52     5:1 Рейнхардт (Хольц, Лачински) – 52:26     6:1 Марнер (Смит, Шмид) – 53:16     7:1 Колесар (Гертл, Боуман) – 55:12     7:2 Форсберг (О'Райлли, Йози) – 59:38 (pp)    

Как сообщает пресс-служба лиги, О′Райлли стал вторым игроком с драфта НХЛ – 2009, сыгравшим 1200 матчей в НХЛ. Ранее это удалось Джону Таваресу (1232). Райан был выбран «Колорадо Эвеланш» под 33-м общим номером.

В нынешнем сезоне О′Райлли провёл 48 игр, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами. Всего на его счету теперь 868 (319+549) очков в 1200 встречах в лиге.

Новости. Хоккей
