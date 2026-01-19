Ерёменко: хочу, чтобы у «Салавата Юлаева» всё срослось в плей-офф

Бывший вратарь клубов КХЛ и сборной России Александр Ерёменко высказался о результатах «Салавата Юлаева» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, а также оценил шансы клуба на успешное выступление в плей-офф.

«Я очень хорошо знаком с Виктором Козловым. Он симпатичен мне как тренер и как человек. Козлов берёт своих игроков не агрессией, а позитивом, поэтому я болею за «Салават Юлаев». Хочу, чтобы справедливость восторжествовала и у него всё срослось в плей-офф.

В начале сезона он столкнулся с большими проблемами, но недавно смог с ними справиться. Надеюсь, что молодая подпитка «Салавата» окрепнет и даст результат. Не уверен, что молодым ребятам хватит сил и запала на всю дистанцию плей-офф. Хочется, чтоб команда прошла как минимум дальше первого раунда. Это было бы замечательно», — приводит слова Ерёменко Metaratings.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 48 очками после 47 матчей.