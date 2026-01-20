Скидки
В «Салавате Юлаеве» назвали срок возвращения получившего травму Евгения Кузнецова

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Евгения Кузнецова и назвал сроки его возвращения.

— Как самочувствие у Евгения Кузнецова, когда его ждать в строю?
— Он восстанавливается, пропустит несколько недель. Характер его повреждения требует времени для лечения и возвращения в строй, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

После перехода в уфимский клуб Евгений Кузнецов сыграл три матча, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне у форварда 18 игр и 12 (2+10) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Козловым можно прочитать на «Чемпионате» в 10:00 мск.

