Ткачук сыграет за «Флориду» с «Сан-Хосе». Форвард дебютирует в этом сезоне после операции
Поделиться
Нападающий Мэттью Ткачук вошёл в состав «Флориды Пантерз» на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», сообщает пресс-служба лиги. Встреча состоится в ночь 20 января и начнётся в 2:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
28-летний форвард дебютирует в этом сезоне. В августе прошлого года ему сделали операцию из-за разрыва приводящей мышцы бедра и грыжи.
В прошлом сезоне Ткачук провёл 75 матчей с учётом плей-офф, в которых отметился 30 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами.
На данный момент «Флорида» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 53 очка после 47 игр.
Комментарии
- 19 января 2026
-
19:54
-
19:20
-
18:52
-
18:28
-
18:10
-
17:48
-
17:30
-
17:12
-
16:50
-
16:32
-
16:14
-
15:55
-
15:50
-
15:45
-
15:25
-
14:55
-
14:44
-
14:32
-
14:24
-
14:05
-
13:40
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:42
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
10:00
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:35