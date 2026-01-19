Скидки
Ткачук сыграет за «Флориду» с «Сан-Хосе». Форвард дебютирует в этом сезоне после операции

Ткачук сыграет за «Флориду» с «Сан-Хосе». Форвард дебютирует в этом сезоне после операции
Комментарии

Нападающий Мэттью Ткачук вошёл в состав «Флориды Пантерз» на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», сообщает пресс-служба лиги. Встреча состоится в ночь 20 января и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

28-летний форвард дебютирует в этом сезоне. В августе прошлого года ему сделали операцию из-за разрыва приводящей мышцы бедра и грыжи.

В прошлом сезоне Ткачук провёл 75 матчей с учётом плей-офф, в которых отметился 30 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами.

На данный момент «Флорида» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 53 очка после 47 игр.

