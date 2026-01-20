Козлов — об использовании Кузнецова в «Салавате»: не хотелось бы ломать иностранную тройку

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил приобретение нападающего Евгения Кузнецова и рассказал, как собирается использовать форварда в команде.

— Как оцените это приобретение, вас устраивает игра Евгения?

— Всё хорошо, мы с ним выигрывали матчи, а сам Женя делал правильные вещи, которые помогали нам побеждать. Кроме того, Кузнецов тоже набирал очки за результативность, старался помочь команде.

— Его физическая форма до травмы была в порядке?

— В целом неплохая, будет больше играть и постепенно наберёт её ещё лучше.

— Согласны, что он помогает развиваться молодым Жаровскому и Сучкову в тройке с ними?

— Поэтому мы его туда и поставили. Женя помогает молодым ребятам, а они — ему. У них неплохо получается.

— Евгений же может сыграть и с краю.

— Думаю, что от него всё же больше пользы в центре.

— Есть вариант, при котором вы можете поднять Кузнецова в первую тройку к иностранцам?

— Иностранная тройка неплохо выглядит, плюс они говорят на одном языке, играют в один североамериканский хоккей. Не хотелось бы её ломать, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.