Главная Хоккей Новости

Козлов — об использовании Кузнецова в «Салавате»: не хотелось бы ломать иностранную тройку

Козлов — об использовании Кузнецова в «Салавате»: не хотелось бы ломать иностранную тройку
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил приобретение нападающего Евгения Кузнецова и рассказал, как собирается использовать форварда в команде.

— Как оцените это приобретение, вас устраивает игра Евгения?
— Всё хорошо, мы с ним выигрывали матчи, а сам Женя делал правильные вещи, которые помогали нам побеждать. Кроме того, Кузнецов тоже набирал очки за результативность, старался помочь команде.

— Его физическая форма до травмы была в порядке?
— В целом неплохая, будет больше играть и постепенно наберёт её ещё лучше.

— Согласны, что он помогает развиваться молодым Жаровскому и Сучкову в тройке с ними?
— Поэтому мы его туда и поставили. Женя помогает молодым ребятам, а они — ему. У них неплохо получается.

— Евгений же может сыграть и с краю.
— Думаю, что от него всё же больше пользы в центре.

— Есть вариант, при котором вы можете поднять Кузнецова в первую тройку к иностранцам?
— Иностранная тройка неплохо выглядит, плюс они говорят на одном языке, играют в один североамериканский хоккей. Не хотелось бы её ломать, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

