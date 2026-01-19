«Смотрелось нелепо». Плющев — о церемонии в честь 1000 очков Шипачёва

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал церемонию в честь 1000-го очка нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва в КХЛ. Событие произошло 12 января в Минске в матче с «Адмиралом» (2:1).

«Возьмите праздник с 1000 очков Шипачёва. В своё время Вадим начинал у меня в «Северстали», у меня есть к нему своё отношение, но в данной ситуации главное, что впервые в истории КХЛ появился игрок с 1000 очков.

И как мы этот юбилей отмечаем? Очень скромно. Всю церемонию вытягивает Минск и «Динамо», от КХЛ прилетают только президент лиги и табличка. Разве что пустили надпись на английском языке – и это в Минске, в союзном государстве России и Беларуси. Смотрелось нелепо, особенно на фоне яркого праздника в Детройте с Фёдоровым.

Никаких идей, отметили 1000 – и спать. Хотя в той же НХЛ это безостановочный процесс – Овечкин обошёл Гретцки по шайбам в регулярном чемпионате, ему тут же придумали гонку по системе «регулярка плюс плей-офф». Конвейер!

А у нас отчитались, поставили галочку – и всё, забыли. Втихаря любуемся детройтской церемонией Фёдорова – и ничего не делаем сами», – приводит слова Плющева Russia-Hockey.