Виктор Козлов высказался об игре легионеров «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру легионеров команды нападающих Шелдона Ремпала, Джека Родевальда и Девина Броссо.

— Очень здорово после возвращения из Северной Америки смотрится Шелдон Ремпал. Знаю причину его вынужденного временного отъезда, поэтому вдвойне похвально, что человек сразу взялся за дело.

— Да, Шелдон — парень с характером, не любит проигрывать. Очень здорово вернулся, учитывая всё то, через что он прошёл. Проделана хорошая и большая работа.

— Родевальд и Броссо вас устраивают?

— Стараются, неплохо выглядят, понимают друг друга с полуслова. Девин вообще очень компанейский парень, коммуникабельный, сразу нашёл общий язык и с молодыми, и с взрослыми ребятами, в раздевалке стал своим, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.