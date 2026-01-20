Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виктор Козлов высказался об игре легионеров «Салавата Юлаева»

Виктор Козлов высказался об игре легионеров «Салавата Юлаева»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру легионеров команды нападающих Шелдона Ремпала, Джека Родевальда и Девина Броссо.

— Очень здорово после возвращения из Северной Америки смотрится Шелдон Ремпал. Знаю причину его вынужденного временного отъезда, поэтому вдвойне похвально, что человек сразу взялся за дело.
— Да, Шелдон — парень с характером, не любит проигрывать. Очень здорово вернулся, учитывая всё то, через что он прошёл. Проделана хорошая и большая работа.

— Родевальд и Броссо вас устраивают?
— Стараются, неплохо выглядят, понимают друг друга с полуслова. Девин вообще очень компанейский парень, коммуникабельный, сразу нашёл общий язык и с молодыми, и с взрослыми ребятами, в раздевалке стал своим, – сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Кузнецов помогает молодым, а они — ему». Интервью с Виктором Козловым
Эксклюзив
«Кузнецов помогает молодым, а они — ему». Интервью с Виктором Козловым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android