Трёхкратный чемпион мира назвал причину проблем в обороне СКА

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что причина проблем в обороне СКА — следствие требований и стиля главного тренера команды Игоря Ларионова.

«Когда команда пропускает так много шайб, дело здесь не только в ошибках защитников, нельзя забывать и о том, что не выручают вратари. При этом я не вижу никакой тенденции в этой ситуации. Вспомните о том, что питерцы пропустили пять шайб в матче с лучшей командой лиги – магнитогорским «Металлургом». А 15 шайб во встречах с «Ладой и «Сочи» – скорее ситуация, когда всё залетает.

Не забудем и о том, что важные роли в обороне СКА играют молодые защитники – Данила Галенюк и Егор Савиков. Добавим сюда и то, что Игорь Николаевич Ларионов – очень нестандартный специалист, требующий от всех своих хоккеистов, в частности от защитников, столь же необычных решений и мышления на льду.

Можно сказать о том, что ошибки СКА в обороне – следствие требований и стиля Ларионова. Многое в этой связи, как и в любой другой ситуации, зависит от уровня исполнителей. Если хоккеист способен правильно выполнить тренерское задания, принося пользу команде, он будет это делать вне зависимости от того, какой стиль и философию пропагандирует конкретный специалист», — приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».