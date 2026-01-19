Скидки
Главная Хоккей Новости

«Бросьте меня в огонь». Форвард «Флориды» Ткачук — о своём возвращении после травмы

«Бросьте меня в огонь». Форвард «Флориды» Ткачук — о своём возвращении после травмы
Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук заявил, что возвращается на лёд полностью готовым. Форвард вошёл в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Для 28-летнего американца это будет первая игра в нынешнем сезоне после летней операции.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
«Я не мог просто попытаться [вернуться]… Сказал: «Я возвращаюсь, бросьте меня в огонь». … Нам нужны эти очки, поэтому я вернулся только в 100-процентной форме. Просто очень взволнован», — приводит слова Ткачука журналист Джеймсон Олив в социальной сети Х.

Напомним, в августе прошлого года хоккеисту сделали операцию из-за разрыва приводящей мышцы бедра и грыжи.

В прошлом сезоне Ткачук провёл 75 встреч с учётом плей-офф, в которых отметился 30 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами.

Ткачук сыграет за «Флориду» с «Сан-Хосе». Форвард дебютирует в этом сезоне после операции
